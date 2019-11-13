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Тамбовская область
2019-11-13T14:21Z
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РИА Новости

Тамбовская область полностью выполнила план ремонта дорог по нацпроекту

14:21 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТАМБОВ, 13 ноя – РИА Новости. Тамбовская область в полном объеме выполнила запланированные работы по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил на брифинге заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.
По словам Габуева, в этом году уже приведены в нормативное состояние в общей сложности 32,4 километра дорог, из которых 16,6 километра – автодороги регионального значения и 15,8 километра – дороги в Тамбове.
Так, в перечень отремонтированных объектов вошли два участка региональных дорог – с 3-го по 13-й километр трассы Тамбов – Шацк и с 5-го по 12-й километр трассы Моршанск – Пичаево, а также участки на девяти улицах областного центра: Авиационной, Базарной, Карла Маркса, Киквидзе, Комиссара Московского, Магистральной, Моршанском шоссе, Пролетарской и 40 лет Октября.

"В целом на ремонт дорог в рамках нацпроекта в 2019 году затратили 613 миллионов рублей из федерального бюджета, 59 миллионов рублей – из областного бюджета и почти пять миллионов рублей из местного бюджета", - сказал Габуев.

Он уточнил, что в перечень объектов нацпроекта в областном центре вошли магистральные улицы, обеспечивающие связь между жилыми районами. Работы включали фрезерование дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев, замену бортового камня, ремонт технических и пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной разметки. Чтобы повысить безопасность участников движения, дорожники установили новые знаки, пять светофоров, пешеходные ограждения, а также нанесли разметку из прочного термопластика. Для того, чтобы дороги прослужили как можно дольше, верхний слой выполнен из асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации. На каждом этапе был организован усиленный контроль над качеством работ.
"Наш регион - в пятерке лучших по реализации нацпроекта. Это очень важно, и это заслуженная оценка, потому что вложено много труда всех, кто участвовал в этой работе - и дорожники, и общественники, которые следили за качеством работ", - отметил Габуев.
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В пресс-службе добавили, что общее финансирование регионального проекта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассчитанного до 2024 года, в Тамбовской области составит почти 3,8 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей – областные средства. В результате будет приведено в порядок 138,4 километра дорог регионального значения и 83,5 километра автодорог местного значения.
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