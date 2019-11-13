Тамбовская область полностью выполнила план ремонта дорог по нацпроекту

ТАМБОВ, 13 ноя – РИА Новости. в полном объеме выполнила запланированные работы по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил на брифинге заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев. Тамбовская область в полном объеме выполнила запланированные работы по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил на брифинге заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.

По словам Габуева, в этом году уже приведены в нормативное состояние в общей сложности 32,4 километра дорог, из которых 16,6 километра – автодороги регионального значения и 15,8 километра – дороги в Тамбове.

Так, в перечень отремонтированных объектов вошли два участка региональных дорог – с 3-го по 13-й километр трассы Тамбов – Шацк и с 5-го по 12-й километр трассы Моршанск – Пичаево, а также участки на девяти улицах областного центра: Авиационной, Базарной, Карла Маркса, Киквидзе, Комиссара Московского, Магистральной, Моршанском шоссе, Пролетарской и 40 лет Октября.

"В целом на ремонт дорог в рамках нацпроекта в 2019 году затратили 613 миллионов рублей из федерального бюджета, 59 миллионов рублей – из областного бюджета и почти пять миллионов рублей из местного бюджета", - сказал Габуев.

Он уточнил, что в перечень объектов нацпроекта в областном центре вошли магистральные улицы, обеспечивающие связь между жилыми районами. Работы включали фрезерование дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев, замену бортового камня, ремонт технических и пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной разметки. Чтобы повысить безопасность участников движения, дорожники установили новые знаки, пять светофоров, пешеходные ограждения, а также нанесли разметку из прочного термопластика. Для того, чтобы дороги прослужили как можно дольше, верхний слой выполнен из асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации. На каждом этапе был организован усиленный контроль над качеством работ.

"Наш регион - в пятерке лучших по реализации нацпроекта. Это очень важно, и это заслуженная оценка, потому что вложено много труда всех, кто участвовал в этой работе - и дорожники, и общественники, которые следили за качеством работ", - отметил Габуев.