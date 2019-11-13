Банк непрофильных активов выявил злоупотреблений на 122 миллиарда рублей

Также отмечается, что за первые девять месяцев 2019 года банк направил в правоохранительные органы 103 заявления о возбуждении уголовных дел, ущерб по которым составляет 35,4 миллиарда рублей, возбуждено 49 дел, вынесено 14 обвинительных приговоров. Также в настоящее время "на сопровождении" находится 80 уголовных дел на сумму 26,7 миллиарда рублей и 72 материала доследственной проверки, ущерб по которым оценивается в 95,7 миллиарда.