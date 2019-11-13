Банк непрофильных активов выявил злоупотреблений на 122 миллиарда рублей

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Банк непрофильных активов (БНА), созданный ранее на базе "Траста" и занимающийся возвратом средств после санации ряда банков, выявил злоупотреблений на 122,4 миллиарда рублей, и за первые три квартала текущего года инициировал уголовные дела на 35,4 миллиарда, говорится в сообщении банка.
На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом прошлого года "Рост банка" был создан Банк непрофильных активов, который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщал в мае, что регулятор стремится реализовать около 1 триллиона рублей непрофильных активов, что составляет примерно 40% от их общего объема.
"Совокупный объем злоупотреблений, выявленных Банком непрофильных активов, составляет 122,4 миллиарда рублей", - сказано в сообщении БНА.
Также отмечается, что за первые девять месяцев 2019 года банк направил в правоохранительные органы 103 заявления о возбуждении уголовных дел, ущерб по которым составляет 35,4 миллиарда рублей, возбуждено 49 дел, вынесено 14 обвинительных приговоров. Также в настоящее время "на сопровождении" находится 80 уголовных дел на сумму 26,7 миллиарда рублей и 72 материала доследственной проверки, ущерб по которым оценивается в 95,7 миллиарда.
"Банк внимательно изучает все сделки, в результате которых был понесен какой-либо ущерб, и в случае выявления злоупотреблений служба безопасности начинает расследование. Затем эти материалы направляются в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Ни одно нарушение, выявленное службой безопасности банка, не остается без надлежащей правовой оценки. Банк обладает экспертизой, которая позволяет доводить до логического завершения самые сложные дела с большим кругом интересантов", - прокомментировала пресс-служба БНА.
6 июня 2018, 02:20ЦБ обратился в правоохранительные органы по сделкам санируемых банков