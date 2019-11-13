В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза

НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Воспитательница детского сада в Омске заставила пятилетних воспитанников вытаскивать игрушки из унитаза и мыть их, после ведомственной проверки она уволилась, сообщил журналистам представитель мэрии.
О неподобающем поведении воспитателя детсада на свой странице в соцсети "ВКонтакте" в среду написал местный житель. Он рассказал, что пятилетнего сына и его товарища, "оказавшихся среди компашки шкодивших", воспитательница вместо обеда заставила без перчаток доставать брошенные другими детьми в унитаз игрушки и мыть их.
"Департамент образования провел проверку информации об инциденте с ребенком в детском саду № 344. К сожалению, факты подтвердились. Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию", — сообщил представитель горадминистрации.
Ранее ситуацию под свой контроль взяла детский омбудсмен в Омской области Елизавета Степкина.