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РИА Новости

В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза

14:19 13.11.2019 (обновлено: 17:52 13.11.2019)
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Воспитательница детского сада в Омске заставила пятилетних воспитанников вытаскивать игрушки из унитаза и мыть их, после ведомственной проверки она уволилась, сообщил журналистам представитель мэрии.
О неподобающем поведении воспитателя детсада на свой странице в соцсети "ВКонтакте" в среду написал местный житель. Он рассказал, что пятилетнего сына и его товарища, "оказавшихся среди компашки шкодивших", воспитательница вместо обеда заставила без перчаток доставать брошенные другими детьми в унитаз игрушки и мыть их.
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"Департамент образования провел проверку информации об инциденте с ребенком в детском саду № 344. К сожалению, факты подтвердились. Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию", — сообщил представитель горадминистрации.

Ранее ситуацию под свой контроль взяла детский омбудсмен в Омской области Елизавета Степкина.
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ОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Вот так подонков и выращивают, наказывая педагогов и поощряя "шалости".
13 ноября, 14:25
Евгений Д
287243028
Однозначно,я на стороне воспитателя,нужно ответственность за свои деяния нести с раннего возраста.
13 ноября, 19:45
Татьяна Лысенко (Ситникова)
173501116
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