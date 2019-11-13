В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза

"Департамент образования провел проверку информации об инциденте с ребенком в детском саду № 344. К сожалению, факты подтвердились. Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию", — сообщил представитель горадминистрации.