Замгендиректора РКЦ "Прогресс" погиб в ДТП

САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Вадим Небога погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области, авария произошла в 6.30 (5.30 мск) в Волжском районе, легковой автомобиль Skoda не уступил дорогу грузовику Volvo, после чего столкнулся с ним. По данным полиции, погиб пассажир легковушки. Также был госпитализирован водитель Skoda.
"Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб сегодня утром в аварии", - сказала представитель пресс-службы предприятия.
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