Экс-главбух "Седьмой студии": "Из меня хотели сделать козла отпущения"

"Но потом я сопоставила все факты, подумала. Я человек из провинции, ранее судима. Они хотели меня привлечь, сделать из меня козла отпущения", - заявила она.

Масляева единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены. Законность такого решения президиум Мосгорсуда проверит 19 ноября. Сейчас Масляева находится под подпиской о невыезде.