Экс-главбух "Седьмой студии": "Из меня хотели сделать козла отпущения"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева считает, что уже при приеме на работу на нее решили взвалить вину за возможные проблемы с законом.
В среду Мещанский суд Москвы заслушивает свидетелей по делу "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит, в том числе, режиссер Кирилл Серебренников, о мошенничестве при реализации проекта "Платформа".
Отвечая на вопрос прокурора, Масляева сказала, что ее позвали на проект как хорошего бухгалтера.
"Но потом я сопоставила все факты, подумала. Я человек из провинции, ранее судима. Они хотели меня привлечь, сделать из меня козла отпущения", - заявила она.
11 сентября, 18:11Дело "Седьмой студии"
Масляева единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены. Законность такого решения президиум Мосгорсуда проверит 19 ноября. Сейчас Масляева находится под подпиской о невыезде.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако, по словам адвоката Дмитрия Харитонова, экспертиза установила, что на проект было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.