Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T14:11Z
https://ria.ru/20191113/1560886426.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/141575/41/1415754125_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_8ce0288cc48ccf3979b58735bdc23e56.jpg
РИА Новости

В МИД заявили о стремлении к оздоровлению отношений с НАТО и ЕС

14:11 13.11.2019
230
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет готова продолжать линию на оздоровление отношений с НАТО и Евросоюзом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы также будем продолжать активно содействовать укреплению стратегической стабильности, укреплению глобальной безопасности. На столе переговоров наши многочисленные инициативы, начиная от предотвращения гонки вооружений в космосе до создания эффективных механизмов противодействия терроризму, в том числе химическому и биологическому", - сказал Грушко на форуме молодых дипломатов.
"В этих целях мы будем максимально задействовать потенциал членства России в Совете безопасности ООН, в многосторонних гибких структурах нового типа, как "группа двадцати", БРИКС, ШОС, и, конечно, тех организациях, которые уже вошли в историю, таких как ОБСЕ, Совет Европы, где есть определенные ниши. Мы будем готовы идти по этому пути. И также будем готовы продолжать линию на то, чтобы организовывать и оздоровлять наши отношения с ключевыми группировками государств, в которых мы не участвуем - к ним относится, если говорить о Евроатлантической зоне, это НАТО и ЕС", - добавил он.
По словам Грушко, курс расширения НАТО подконтрольного ему геополитического пространства подрывает доверие в Евроатлантике, мешает формированию новой подлинно коллективной европейской архитектуры, способствует появлению разделительных линий на континенте.
Как отметил замглавы МИД РФ, главное - искать пути исключения диктата в международных отношениях и избегать игр с нулевой суммой.
Саммит НАТО в Варшаве
8 ноября, 19:26Акценты
Живой труп. Зачем президент Франции отправил НАТО в "кому"Выражение "смерть мозга" – это не совсем про НАТО. Ведь это означает, что он когда-то работал. Но все свои 70 лет альянс существует, словно не приходя в сознание.
500007
Обсудить 1
ОБСЕБРИКСМИД РФНАТОЕвросоюзШОСАлександр ГрушкоРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
В МИД оценили возможные последствия действий НАТО на восточном фланге
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли
Ивица Дачич
Сербия хочет усилить сотрудничество с НАТО
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В ЕС поддержали открытие рынка земли на Украине
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
Латиноамериканские страны должны сами решать свою судьбу, заявил Грушко
Сотрудник полиции
Испанская полиция не может найти в стране экс-главу разведки Венесуэлы
Логотип компании Google
США начали расследование против медицинского проекта Google, пишут СМИ
Флаг Украины в центре Киева
Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма
Петровское, Донбасс
В ДНР отметили обострение ситуации у Петровского из-за действий силовиков
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Украинские силовики заявили о начале разминирования в районе Петровского
Сергей Глазьев
Глазьев призвал бороться с долларом как с "токсичным инструментом"
Александр Грушко
В МИД оценили заявление о возможном вводе нацгвардии Украины в Донбасс
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Эксперт рассказал, как хакеры взламывают защиту банков
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ЛНР открыли дополнительное отделение приема документов на гражданство РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Эрдоган рассказал, что "бросает тень" на турецко-американские отношения
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
Лента новостейМолния