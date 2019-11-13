В МИД заявили о стремлении к оздоровлению отношений с НАТО и ЕС

"Мы также будем продолжать активно содействовать укреплению стратегической стабильности, укреплению глобальной безопасности. На столе переговоров наши многочисленные инициативы, начиная от предотвращения гонки вооружений в космосе до создания эффективных механизмов противодействия терроризму, в том числе химическому и биологическому", - сказал Грушко на форуме молодых дипломатов.

"В этих целях мы будем максимально задействовать потенциал членства России в Совете безопасности ООН, в многосторонних гибких структурах нового типа, как "группа двадцати", БРИКС, ШОС, и, конечно, тех организациях, которые уже вошли в историю, таких как ОБСЕ, Совет Европы, где есть определенные ниши. Мы будем готовы идти по этому пути. И также будем готовы продолжать линию на то, чтобы организовывать и оздоровлять наши отношения с ключевыми группировками государств, в которых мы не участвуем - к ним относится, если говорить о Евроатлантической зоне, это НАТО и ЕС", - добавил он.