В Чечне открыли 14 км федеральной трассы и мост на границе с Дагестаном

ГРОЗНЫЙ, 13 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр транспорта России Евгений Дитрих торжественно открыли в Гудермесском районе республики почти 14-километровый участок федеральной трассы "Кавказ" и мост, соединяющий Чечню с Дагестаном.

В среду Дитрих прибыл в Грозный с рабочим визитом. Он проведет совещание по итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чечне и обсудит с руководством республики развитие сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Кадыров, выступая на церемонии открытия, отметил, что новая дорога имеет большое значение для всего Северного Кавказа. "Реконструкция этой дороги и строительство обходной трассы вокруг Гудермеса является частью предвыборной программы президента. Выступая в Кисловодске, (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) обещал решить этот вопрос, и мы видим, как всегда, президент свое слово сдержал"- подчеркнул Кадыров. По его словам, обходная дорога в Гудермесе успешно строится и будет сдана в установленные сроки. Он напомнил, что на этом участке ежедневно гибли люди, ее называли "дорогой смерти".

Дитрих в свою очередь отметил, что новый участок федеральной дороги построен с опережением графика, "за два года вместо трех".

"Это современная магистраль, которая отвечает всем требованиям безопасности, три развязки, пять пешеходных переходов. Уверен, на этом участке кратно снизится аварийность" - отметил министр. Он подчеркнул, что глава Чечни подходит к строительству дорог "очень внимательно и последовательно", и выразил уверенность, что это не последний участок новой дороги, открываемой в республике.

Реконструированный участок федеральной дороги расположен на трассе Р-217 "Кавказ", пролегающей до границы с Азербайджаном. Протяженность участка – 13,9 километра. Это скоростная дорога, на которой в связи с возросшей интенсивностью движения увеличили количество полос до четырех с разведением встречных потоков. Одновременно произведены реконструкция и строительство второстепенных дорог для улучшения транспортной доступности населенных пунктов, уточнили в пресс-службе главы и правительства Чечни.