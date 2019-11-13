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РИА Новости

В Чечне открыли 14 км федеральной трассы и мост на границе с Дагестаном

14:05 13.11.2019 (обновлено: 14:14 13.11.2019)
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© Фото : Министерство транспорта РФЦеремония открытия участка 705 – 718 км трассы Р-217 "Кавказ" в Чеченской Республике
Церемония открытия участка 705 – 718 км трассы Р-217 Кавказ в Чеченской Республике
© Фото : Министерство транспорта РФ
ГРОЗНЫЙ, 13 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр транспорта России Евгений Дитрих торжественно открыли в Гудермесском районе республики почти 14-километровый участок федеральной трассы "Кавказ" и мост, соединяющий Чечню с Дагестаном.
В среду Дитрих прибыл в Грозный с рабочим визитом. Он проведет совещание по итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чечне и обсудит с руководством республики развитие сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
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Кадыров, выступая на церемонии открытия, отметил, что новая дорога имеет большое значение для всего Северного Кавказа. "Реконструкция этой дороги и строительство обходной трассы вокруг Гудермеса является частью предвыборной программы президента. Выступая в Кисловодске, (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) обещал решить этот вопрос, и мы видим, как всегда, президент свое слово сдержал"- подчеркнул Кадыров. По его словам, обходная дорога в Гудермесе успешно строится и будет сдана в установленные сроки. Он напомнил, что на этом участке ежедневно гибли люди, ее называли "дорогой смерти".
Дитрих в свою очередь отметил, что новый участок федеральной дороги построен с опережением графика, "за два года вместо трех".
"Это современная магистраль, которая отвечает всем требованиям безопасности, три развязки, пять пешеходных переходов. Уверен, на этом участке кратно снизится аварийность" - отметил министр. Он подчеркнул, что глава Чечни подходит к строительству дорог "очень внимательно и последовательно", и выразил уверенность, что это не последний участок новой дороги, открываемой в республике.
Реконструированный участок федеральной дороги расположен на трассе Р-217 "Кавказ", пролегающей до границы с Азербайджаном. Протяженность участка – 13,9 километра. Это скоростная дорога, на которой в связи с возросшей интенсивностью движения увеличили количество полос до четырех с разведением встречных потоков. Одновременно произведены реконструкция и строительство второстепенных дорог для улучшения транспортной доступности населенных пунктов, уточнили в пресс-службе главы и правительства Чечни.
Мост через реку Аксай находится на 718-м километре федеральной трассы, с протяженностью более 227 метров, ширина проезжей части — 22 метра. Строительство моста велось почти полтора года - с мая 2018 года.
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ВладимирЕвгений ДитрихРамзан КадыровГудермесский районКисловодскАзербайджанОбщество
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