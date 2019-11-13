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РИА Новости

В Шереметьево у гражданина Вьетнама изъяли двух котят леопардовой кошки

14:04 13.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Зона паспортного контроля . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Таможенники в московском аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз двух котят азиатской леопардовой кошки из Вьетнама, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Сотрудники Шереметьевской таможни задержали двух котят азиатской леопардовой кошки, которых пытался незаконно ввезти из Ханоя 45-летний гражданин Вьетнама", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что при досмотре багажа пассажиров таможенники нашли в картонной коробке контейнер для перевозки животных, в котором были два котенка леопардового окраса. Разрешительных сертификатов на перевозку животных, попадающих под действие Конвенции СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), у владельца не было.
"Назначена стоимостная экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение согласно действующим нормам законодательства. Проверка по данному факту продолжается", - говорится в сообщении.
Котят передали в центр передержки животных, им обеспечен необходимый уход и правильное питание.
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Федеральная таможенная служба РФВьетнамШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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