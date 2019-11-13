В Шереметьево у гражданина Вьетнама изъяли двух котят леопардовой кошки

Уточняется, что при досмотре багажа пассажиров таможенники нашли в картонной коробке контейнер для перевозки животных, в котором были два котенка леопардового окраса. Разрешительных сертификатов на перевозку животных, попадающих под действие Конвенции СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), у владельца не было.