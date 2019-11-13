ОНФ призвал проверить нарушения в оказании помощи пострадавшим в Приангарье

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт просит прокуратуру Иркутской области проверить случаи нарушений в оказании помощи жителям региона, пострадавшим от паводка, сообщает пресс-служба движения.
Ранее ОНФ представил результаты мониторинга, согласно которым пострадавшим жителям Приангарья не оказывается должная помощь. По данным Народного фронта, у людей нет информации о том, как восстановить необходимые документы и проконсультироваться, большинство жителей не могут получить полагающуюся им компенсацию. Граждане вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить компенсации или жилищный сертификат.
"Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович встретился с заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным и передал ему обращение Народного фронта с просьбой провести проверку выявленных активистами ОНФ нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе. В нем указаны конкретные проблемы, выявленные мониторинговой группой, которая опросила 305 человек в 15 населенных пунктах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Региональное отделение ОНФ в Иркутской области продолжит контролировать ситуацию с выявленными нарушениями, добавили в пресс-службе.
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"В связи со скорым наступлением холодов и необходимостью решения жилищного вопроса мы попросили прокуратуру рассмотреть наше обращение в кратчайшие сроки", – подчеркнул Апанович.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.