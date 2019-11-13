ОНФ призвал проверить нарушения в оказании помощи пострадавшим в Приангарье

Ранее ОНФ представил результаты мониторинга, согласно которым пострадавшим жителям Приангарья не оказывается должная помощь. По данным Народного фронта, у людей нет информации о том, как восстановить необходимые документы и проконсультироваться, большинство жителей не могут получить полагающуюся им компенсацию. Граждане вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить компенсации или жилищный сертификат.