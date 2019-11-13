Мосгорсуд продлил арест на имущество генерала Дрыманова

Александр Дрыманов и Алексей Крамаренко во время заседания Московского городского суда

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил арест имущества супруг экс-руководителя столичного главка СК РФ Мосгорсуд в среду продлил арест имущества супруг экс-руководителя столичного главка СК РФ Александра Дрыманова Ольги и экс-главы управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко Анастасии в рамках дела о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил продлить срок ареста имущества, принадлежащего подсудимому Дрыманову, на три месяца, до 15 февраля 2020 года", - огласил решение судья. На этот же срок был продлен арест имущества Крамаренко.

Среди арестованного имущества гаражный бокс Ольги Дрымановой, Mercedes его дочери Дарьи, у Анастасии Крамаренко - квартира в Москве и 1/6 доли квартиры на Арбате.

Дело о взятке, фигурантами которого являются генерал Дрыманов, Крамаренко и бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, рассматривается также в Мосгорсуде. Оно было возбуждено после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года.

По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч. Второй эпизод связан с получением им от своего заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.