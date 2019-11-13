В ЛНР открыли дополнительное отделение приема документов на гражданство РФ

Ранее в ЛНР начали работу по приему заявлений на получение гражданства РФ управление миграционной службы, 17 его подразделений и восемь центров административных услуг в Луганске, Петровском, Антраците, Алчевске, Красном Луче, Ровеньках, Стаханове и Свердловске, а также дополнительный пункты ОМС в Жовтневом и Артемовском районе Луганска.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.