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РИА Новости

В ЛНР открыли дополнительное отделение приема документов на гражданство РФ

13:55 13.11.2019 (обновлено: 13:56 13.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Дополнительное отделение приема документов на получение российского гражданства открыли в Ленинском районе Луганска, сообщил журналистам заместитель начальника управления миграционной службы МВД самопровозглашенной Луганской народной республики Руслан Найда.
Ранее в ЛНР начали работу по приему заявлений на получение гражданства РФ управление миграционной службы, 17 его подразделений и восемь центров административных услуг в Луганске, Петровском, Антраците, Алчевске, Красном Луче, Ровеньках, Стаханове и Свердловске, а также дополнительный пункты ОМС в Жовтневом и Артемовском районе Луганска.
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"Сегодня в Ленинском районе города Луганска открыто дополнительное отделение миграционной службы, где осуществляется прием специалистами миграционной службы документов на гражданство Российской Федерации и паспорта Луганской народной республики", - заявил Найда.
По его словам, в новом отделении также можно пройти процедуру дактилоскопирования и оплатить госпошлину. Найда уточнил, что пропускная способность данного отделения миграционной службы оставит более 100 человек в день. Начало работы пункта проконтролировал лично министр внутренних дел ЛНР, генерал-майор полиции Игорь Корнет.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
16 июля, 04:53
Российские загранпаспорта не содержат данных о месте жительства в ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.
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