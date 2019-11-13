Украинские силовики заявили о начале разминирования в районе Петровского

КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Практическая фаза разминирования началась в среду в районе Петровского в Донбассе, процесс проходит зеркально, сообщил в среду начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что на участке отвода сил в районе поселка Петровское начались мероприятия по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов, которые продлятся до 19 ноября.

"Сегодня началась в 12.00 (13.00 мск) практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - цитирует Агеева агентство УНИАН.

По его словам, процесс является зеркальным. "Согласно подтверждению ОБСЕ, мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка", - добавил Агеев.

Он добавил, что согласно графику разведения, принятому на заседании в Минске, на разминирование дается до семи суток.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.