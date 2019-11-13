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РИА Новости

Украинские силовики заявили о начале разминирования в районе Петровского

13:54 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Практическая фаза разминирования началась в среду в районе Петровского в Донбассе, процесс проходит зеркально, сообщил в среду начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что на участке отвода сил в районе поселка Петровское начались мероприятия по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов, которые продлятся до 19 ноября.
"Сегодня началась в 12.00 (13.00 мск) практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - цитирует Агеева агентство УНИАН.
По его словам, процесс является зеркальным. "Согласно подтверждению ОБСЕ, мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка", - добавил Агеев.
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Он добавил, что согласно графику разведения, принятому на заседании в Минске, на разминирование дается до семи суток.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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