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РИА Новости

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

13:53 13.11.2019 (обновлено: 23:01 13.11.2019)
101115
© Фото : ФСИН России по Ростовской областиМуслим Даххаев
Муслим Даххаев
© Фото : ФСИН России по Ростовской области
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.
Он уточнил, что будет возбуждено уголовное дело. По его словам, позже Даххаеву и его замам могут предъявить и другие обвинения, связанные с коррупцией.
"Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив. Я думаю, что материалов и оснований для задержания у следственных органов накопилось в полном объеме. Также об этом проинформирована прокуратура".
Валерий Максименко
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
По информации СМИ, сейчас в служебных кабинетах начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и двух его заместителей идут обыски.
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Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний РФРостовская областьРоссияОбщество
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сергей карпухин
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Интересно, какая ГОС. ТАЙНА во ФСИНе?
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Evgeny Zayvy
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