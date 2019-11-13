Задержан начальник ростовского главка ФСИН

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.
Он уточнил, что будет возбуждено уголовное дело. По его словам, позже Даххаеву и его замам могут предъявить и другие обвинения, связанные с коррупцией.
"Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив. Я думаю, что материалов и оснований для задержания у следственных органов накопилось в полном объеме. Также об этом проинформирована прокуратура".
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
По информации СМИ, сейчас в служебных кабинетах начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и двух его заместителей идут обыски.
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