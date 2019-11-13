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РИА Новости

Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в торговле наркотиками

13:53 13.11.2019
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© Фото : Цирк du SoleilГи Лалиберте (Guy Laliberté) - основатель Cirque du Soleil
Ги Лалиберте (Guy Laliberté) - основатель Cirque du Soleil
© Фото : Цирк du Soleil
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Основатель и руководитель всемирно известного канадского Cirque du Soleil миллиардер Ги Лалиберте задержан во Французской Полинезии по подозрению в распространении наркотиков, сообщает радио France Info со ссылкой на адвоката.
"Мы подтверждаем, что Ги Лалиберте сейчас находится под стражей в жандармерии", - приводит радиостанция заявление адвоката миллиардера Мё Пириу.
По данным радиостанции, полиция подозревает Лалиберте в производстве и распространении наркотиков. Адвокат канадского миллиардера назвал информацию слухами и заявил, что его подзащитный никак не связан с продажей наркотиков. В среду Лалиберте предстанет перед следственным судьей.
Ги Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году. Его состояние на сегодняшний день оценивается в один миллиард долларов.
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Ги ЛалибертеCirque du SoleilФранцузская ПолинезияВ мире
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