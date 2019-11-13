Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в торговле наркотиками

"Мы подтверждаем, что Ги Лалиберте сейчас находится под стражей в жандармерии", - приводит радиостанция заявление адвоката миллиардера Мё Пириу.

По данным радиостанции, полиция подозревает Лалиберте в производстве и распространении наркотиков. Адвокат канадского миллиардера назвал информацию слухами и заявил, что его подзащитный никак не связан с продажей наркотиков. В среду Лалиберте предстанет перед следственным судьей.