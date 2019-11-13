Житель Татарстана получил 180 часов исправительных работ за убийство собаки

КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местного жителя к 180 часам исправительных работ за убийство соседской собаки, сообщает прокуратура республики.
"Суд признал 58-летнего жителя Лаишевского района виновным по статье "жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель". Ранее по делу уже выносился обвинительный приговор, который был отменен апелляционной инстанцией с направлением дела для рассмотрения в другой суд. В итоге мировой суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что утром 15 марта фигурант дела, находясь возле своего дачного дома в Лаишевском районе, произвёл прицельные выстрелы из ружья в соседскую собаку. Раненое животное попыталось убежать, однако мужчина настиг его возле расположенной рядом базы отдыха и произвёл ещё несколько выстрелов. Труп животного он выбросил в сугроб возле одного из домов.
Со слов владельца животного, стрелявший упрекал его в том, что собака гадила возле его дома. Свою вину подсудимый не признал.