Житель Татарстана получил 180 часов исправительных работ за убийство собаки

В суде установлено, что утром 15 марта фигурант дела, находясь возле своего дачного дома в Лаишевском районе, произвёл прицельные выстрелы из ружья в соседскую собаку. Раненое животное попыталось убежать, однако мужчина настиг его возле расположенной рядом базы отдыха и произвёл ещё несколько выстрелов. Труп животного он выбросил в сугроб возле одного из домов.