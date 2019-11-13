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РИА Новости

Испанская полиция не может найти в стране экс-главу разведки Венесуэлы

13:40 13.11.2019 (обновлено: 13:56 13.11.2019)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Испанская полиция не может установить местонахождение бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, решение о выдаче которого США на прошлой неделе принял Национальный суд Испании, заявили РИА Новости в полиции.
"Выдан судебный ордер на арест, и мы продолжаем его искать, но к настоящему моменту мы его не нашли", - заявил источник в пресс-службе Национальной полиции.
Карвахаль был задержан в Мадриде в апреле этого года по запросу Соединенных Штатов. В сентябре Национальный суд отказал США в экстрадиции. В ходе слушаний защита Карвахаля заявила, что США добиваются выдачи, чтобы получить доступ к государственным секретам Венесуэлы.
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Жалобу на решение суда подала прокуратура по борьбе с наркотиками, заявив, что суд руководствовался "политическими причинами", отказав в экстрадиции. В результате 8 ноября пленум Национального суда пересмотрел предыдущее решение и постановил выдать подозреваемого США. 11 ноября Карвахаль написал в Twitter, что ни он, ни его адвокаты формально не было уведомлены о судебном решении, о котором сообщили СМИ.
В США против бывшего главы разведки ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике, связях с колумбийской группировкой FARC и владении оружием. В частности, в запросе на экстрадицию говорится, что Карвахаль был связан с попыткой отправки 5,6 тысячи килограммов кокаина в США на самолете, который вылетел из Венесуэлы, но после аварии был вынужден приземлиться в Мексике. Дела против Карвахаля рассматривают два американских суда - в Майами и Нью-Йорке.
Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды - в 2004-2011 и в 2013-2014 годах.
В 2014 году Карвахаль был задержан по запросу США на Арубе (нидерландской остров в Карибском море), где он работал венесуэльским генконсулом. Однако вскоре он был освобожден и вернулся на родину. В 2016 году был избран депутатом Национальной Ассамблеи Венесуэлы, поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
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Уго КарвахальРеволюционные вооруженные силы КолумбииВенесуэлаСШАИспанияВ мире
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