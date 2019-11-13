В Воронежской области IT-компании получат налоговые льготы

ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума разрабатывает законопроекты о налоговых льготах для IT-компаний, сообщает заксобрание региона.

В сообщении отмечается, что Воронежская область для развития цифровой индустрии имеет хорошую научную школу и сильную школу вузовской подготовки IT-специалистов. По численности разработчиков программного обеспечения регион занимает седьмое место в России (более 5 тысяч человек). При этом область ежегодно входит в число субъектов РФ, лидирующих по количеству вакансий IT-специалистов. Более высокий уровень оплаты труда в других регионах способствуют оттоку воронежских кадров.

"Часть этих вопросов призван снять нацпроект "Цифровая экономика". В его рамках в Воронежской области запланированы к реализации региональные проекты по пяти базовым направлениям: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровое государственное управление", "Цифровые технологии", "Кадры для цифровой экономики". В планах также - формирование дееспособного IT-кластера и проведение отраслевой цифровизации", - говорится в сообщении заксобрания.

По информации облдумы, на данный момент льготы для IT-компаний по упрощенной системе налогообложения уже действуют в более чем 40 регионах РФ. Также в ряде регионов IT-компании получают дополнительные льготы в виде сниженных ставок по транспортному или земельному налогу.

"В целях стимулирования развития отрасли цифровых технологий на территории региона по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова сформирована рабочая группа по разработке законопроектов, устанавливающих пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество организаций для компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий", - сообщает заксобрание.

В состав этой рабочей группы вошли председатель комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко, председатель комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин, заместитель председателя комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, специалисты профильных департаментов регионального правительства, представители ряда ведущих областных компаний IT-отрасли.

По информации облдумы, основные параметры документов, которые законодательно обеспечат благоприятный налоговый режим организациям в сфере информационных и коммуникационных технологий, будут подготовлены до 1 декабря текущего года.