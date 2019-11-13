Пропавшая в Ставрополе девушка пряталась в подъезде

ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась ото всех в подъезде, где ее и нашли, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Девушку, которая утром в понедельник вышла из дома и не вернулась, искали два дня. В лесу был найден ее телефон, завернутый в пакет, СУСК возбудило уголовное дело об убийстве. Во вторник вечером ГУ МВД по региону сообщило, что она нашлась, преступления совершено не было.
12 ноября, 13:42Отчим рассказал о пропавшей в Ставрополе школьнице
"Следственные органы СК России по Ставропольскому краю продолжают расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Ставрополе. Вечером 12 ноября благодаря слаженной работе СКР, МВД, спасателей, военных и неравнодушных граждан школьницу удалось найти живой и невредимой. Она пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов в городе Ставрополе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после оказания девушке психологической и педагогической помощи ее допросят. "Одновременно следователи изучают роль органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в произошедшей ситуации, поставившей под угрозу жизнь и здоровье школьницы. По результатам этой работы их действиям или бездействию будет дана правовая оценка", - уточнили в СК.