Пропавшая в Ставрополе девушка пряталась в подъезде

ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Пропавшая в Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась ото всех в подъезде, где ее и нашли, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Девушку, которая утром в понедельник вышла из дома и не вернулась, искали два дня. В лесу был найден ее телефон, завернутый в пакет, СУСК возбудило уголовное дело об убийстве. Во вторник вечером ГУ МВД по региону сообщило, что она нашлась, преступления совершено не было.

"Следственные органы СК России по Ставропольскому краю продолжают расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Ставрополе. Вечером 12 ноября благодаря слаженной работе СКР, МВД, спасателей, военных и неравнодушных граждан школьницу удалось найти живой и невредимой. Она пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов в городе Ставрополе", - говорится в сообщении.