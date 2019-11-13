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РИА Новости

В Кузбассе задержали начальника колонии по подозрению в хищениях

13:32 13.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Кузбассе возбудили уголовное дело о присвоении и растрате денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке, задержан начальник учреждения, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту присвоения и растраты денежных средств, выделенных на обеспечение жизнедеятельности колонии", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с января 2017 по март 2019 года между ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области и подрядными организациями были заключены госконтракты на откачку жидких бытовых отходов, однако фактически работы не проводились, а оплата производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам.
"В общей сложности на счета подрядных организаций из бюджета исправительного учреждения перечислено порядка 4,5 миллиона рублей… По одной из версий следствия, бюджетные деньги делились между предпринимателями и руководством колонии", - говорится в сообщении.
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В СК отметили, что о преступной схеме стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Следователи СК совместно с коллегами из УФСБ и полиции Новокузнецка обыскали помещения колонии, офисы подрядных организаций, квартиру начальника колонии. В результате были изъяты компьютеры и документация, а в кабинете подозреваемого нашли коллекцию, предположительно, сувенирного оружия. Назначены различные экспертизы.
"В настоящее время 45-летний руководитель исправительного учреждения задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.
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СК РФНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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