В Кузбассе задержали начальника колонии по подозрению в хищениях

НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Следователи СК в Кузбассе возбудили уголовное дело о присвоении и растрате денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке , задержан начальник учреждения, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту присвоения и растраты денежных средств, выделенных на обеспечение жизнедеятельности колонии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2017 по март 2019 года между ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области и подрядными организациями были заключены госконтракты на откачку жидких бытовых отходов, однако фактически работы не проводились, а оплата производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам.

"В общей сложности на счета подрядных организаций из бюджета исправительного учреждения перечислено порядка 4,5 миллиона рублей… По одной из версий следствия, бюджетные деньги делились между предпринимателями и руководством колонии", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что о преступной схеме стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Следователи СК совместно с коллегами из УФСБ и полиции Новокузнецка обыскали помещения колонии, офисы подрядных организаций, квартиру начальника колонии. В результате были изъяты компьютеры и документация, а в кабинете подозреваемого нашли коллекцию, предположительно, сувенирного оружия. Назначены различные экспертизы.