Глава МИД Белоруссии заявил, что республика не боится сближения с Китаем

"В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий", - сказал Макей в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос о причинах сближения Минска с Пекином. Текст интервью опубликован в среду на сайте МИД республики.