Глава МИД Белоруссии заявил, что республика не боится сближения с Китаем

МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не опасается стратегического сближения с Китаем, он не ставит политических условий.
"В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий", - сказал Макей в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос о причинах сближения Минска с Пекином. Текст интервью опубликован в среду на сайте МИД республики.
Он добавил, что у белорусских властей нет обеспокоенности оказаться в результате этого сближения "в зависимости". "Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях", - пояснил Макей.