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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии заявил, что республика не боится сближения с Китаем

13:31 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не опасается стратегического сближения с Китаем, он не ставит политических условий.

"В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий", - сказал Макей в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос о причинах сближения Минска с Пекином. Текст интервью опубликован в среду на сайте МИД республики.

Он добавил, что у белорусских властей нет обеспокоенности оказаться в результате этого сближения "в зависимости". "Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях", - пояснил Макей.
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Владимир МакейМИД БелоруссииКитайБелоруссияВ мире
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