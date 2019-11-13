Психологи начали работу с детьми, изъятыми из приемной семьи в Москве

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Детей, которых избивали в приемной семье, переведут в Центр содействия семейному воспитанию в Детей, которых избивали в приемной семье, переведут в Центр содействия семейному воспитанию в Москве , с ними работают психологи и соцработники, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее СК сообщал об аресте 61-летней женщины и ее сожителя, которых уличили в том, что трое опекаемых в семье детей "не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию". Позже старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи в рамках уголовного дела о халатности проверят действия органов опеки в отношении приемной семьи.

"Как только в сети было опубликовано видео о жестоком обращении с детьми, к ним домой незамедлительно вышли представители соцзащиты. В целях безопасности дети были переведены в Центр поддержки семьи и детства. Сейчас с детьми работают психологи и социальные работники, которые оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети идут на контакт со специалистами. "В ближайшее время дети будут переведены в Центр содействия семейному воспитанию. Со стороны департамента делается все возможное, чтобы окружить детей теплом и заботой и минимизировать психологический дискомфорт в результате возникшей ситуации", - добавляют в департаменте.

Также отмечается, что в настоящий момент приемные родители освобождены от своих обязанностей. Специалисты департамента проводят всестороннюю проверку приемной семьи. "Ранее в органы опеки не поступала информация о жестоком обращении с детьми. Органы опеки приходили в семью, осуществляли проверки. Квартира содержалась в хорошем состоянии, в семье была еда и все необходимое для детей. Дети выглядели опрятно, вели себя вежливо, ни на что не жаловались", - говорится в сообщении.