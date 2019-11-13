Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T13:30Z
https://ria.ru/20191113/1560884610.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_7c8044541954a5960e668a94aab75ce1.jpg
РИА Новости

Психологи начали работу с детьми, изъятыми из приемной семьи в Москве

13:30 13.11.2019
77
© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Детей, которых избивали в приемной семье, переведут в Центр содействия семейному воспитанию в Москве, с ними работают психологи и соцработники, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее СК сообщал об аресте 61-летней женщины и ее сожителя, которых уличили в том, что трое опекаемых в семье детей "не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию". Позже старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи в рамках уголовного дела о халатности проверят действия органов опеки в отношении приемной семьи.
Дина А из Челябинского города Усть-Катав, которая держала взаперти троих детей-подростков
Вчера, 08:00
"Мир жесток". Мать девять лет держала детей взаперти без документов
"Как только в сети было опубликовано видео о жестоком обращении с детьми, к ним домой незамедлительно вышли представители соцзащиты. В целях безопасности дети были переведены в Центр поддержки семьи и детства. Сейчас с детьми работают психологи и социальные работники, которые оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети идут на контакт со специалистами. "В ближайшее время дети будут переведены в Центр содействия семейному воспитанию. Со стороны департамента делается все возможное, чтобы окружить детей теплом и заботой и минимизировать психологический дискомфорт в результате возникшей ситуации", - добавляют в департаменте.
Приемный отец обнимает ребенка
Вчера, 11:32
Школы и льготы: как Москва помогает приемным семьям
Также отмечается, что в настоящий момент приемные родители освобождены от своих обязанностей. Специалисты департамента проводят всестороннюю проверку приемной семьи. "Ранее в органы опеки не поступала информация о жестоком обращении с детьми. Органы опеки приходили в семью, осуществляли проверки. Квартира содержалась в хорошем состоянии, в семье была еда и все необходимое для детей. Дети выглядели опрятно, вели себя вежливо, ни на что не жаловались", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в образовательных учреждениях, где обучаются дети, не знали о жестоком обращении с ними дома. "Синяки и следы насилия зафиксированы не были. Все дети выглядят ухожено и аккуратно. Ребята имеют доброжелательные отношения с одноклассниками и учителями, у них отсутствуют пропуски занятий по неуважительным причинам. В общении с опекуном при преподавателях дети вели себя уважительно и спокойно", - сообщается на сайте департамента.
010000
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Эрдоган рассказал, что "бросает тень" на турецко-американские отношения
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
Лента новостейМолния