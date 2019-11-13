Избирком Афганистана отложил объявление предварительных результатов выборов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Национальная избирательная комиссия Афганистана вновь отложила объявление предварительных результатов выбора президента, запланированное на 14 ноября, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей избиркома.

НИК уже не в первый раз откладывает объявление результатов президентских выборов, которые состоялись в сентябре этого года. Ранее ожидалось, что предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Позже срок объявления предварительных результатов перенесли на 14 ноября.

Как сообщили в избирательной комиссии, решение об очередном переносе сроков было принято в связи с "напряженностью, препятствующей процессу пересчета голосов на 8 тысячах избирательных участках", передает телеканал.

По словам представителя НИК Азиза Ахмада Ибрахими, процесс пересчета голосов был приостановлен на территории Афганистана для рассмотрения жалоб кандидатов.