Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T13:27Z
https://ria.ru/20191113/1560884459.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153111/16/1531111674_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_08b27de8fa595dff1c902136bda4520c.jpg
РИА Новости

Избирком Афганистана отложил объявление предварительных результатов выборов

13:27 13.11.2019
130
© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкВыборы в Афганистане
Выборы в Афганистане
© РИА Новости / Сайед Али
Перейти в фотобанк
Выборы в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Афганистана вновь отложила объявление предварительных результатов выбора президента, запланированное на 14 ноября, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей избиркома.
НИК уже не в первый раз откладывает объявление результатов президентских выборов, которые состоялись в сентябре этого года. Ранее ожидалось, что предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Позже срок объявления предварительных результатов перенесли на 14 ноября.
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
Вчера, 06:46
В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв
Как сообщили в избирательной комиссии, решение об очередном переносе сроков было принято в связи с "напряженностью, препятствующей процессу пересчета голосов на 8 тысячах избирательных участках", передает телеканал.
По словам представителя НИК Азиза Ахмада Ибрахими, процесс пересчета голосов был приостановлен на территории Афганистана для рассмотрения жалоб кандидатов.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности писало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.
Кабул
10 ноября, 18:16
В Афганистане заявили о победе над ИГ* в стране
000200
Обсудить 0
АфганистанТалибанВ мире
Рекомендуем
Польская полиция
В Польше задержали подозреваемых в подготовке терактов против мусульман
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Глава МИД Белоруссии заявил, что республика не боится сближения с Китаем
Провинция Нангархар на востоке Афганистана
Группа боевиков ИГ* сдалась вооруженным силам в Афганистане
Сотрудник полиции
Испанская полиция не может найти в стране экс-главу разведки Венесуэлы
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
В Афганистане число жертв взрыва у здания МВД возросло до 12 человек
Актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, США. 10 июня 2018
Роберту Де Ниро вручат премию Гильдии киноактеров за выдающиеся достижения
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Украинские силовики заявили о начале разминирования в районе Петровского
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ЛНР открыли дополнительное отделение приема документов на гражданство РФ
Шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр
В Ираке лидер шиитов призвал чиновников присоединиться к протестующим
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израиль наносит удары по целям "Исламского джихада"
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
Число жертв взрыва у здания МВД Афганистана возросло до семи
Верующий во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
СМИ: Эмир Катара призвал подданных к всеобщей молитве о дожде
Акция протеста в Барселоне
В Испании разблокировали трассу, захваченную каталонскими радикалами
Свинья в гробу
К зданию Верховной рады принесли свинью в гробу
Ги Лалиберте (Guy Laliberté) - основатель Cirque du Soleil
Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в торговле наркотиками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Эрдоган рассказал, что "бросает тень" на турецко-американские отношения
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
Лента новостейМолния