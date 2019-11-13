Избирком Афганистана отложил объявление предварительных результатов выборов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Афганистана вновь отложила объявление предварительных результатов выбора президента, запланированное на 14 ноября, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей избиркома.
НИК уже не в первый раз откладывает объявление результатов президентских выборов, которые состоялись в сентябре этого года. Ранее ожидалось, что предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Позже срок объявления предварительных результатов перенесли на 14 ноября.
Как сообщили в избирательной комиссии, решение об очередном переносе сроков было принято в связи с "напряженностью, препятствующей процессу пересчета голосов на 8 тысячах избирательных участках", передает телеканал.
По словам представителя НИК Азиза Ахмада Ибрахими, процесс пересчета голосов был приостановлен на территории Афганистана для рассмотрения жалоб кандидатов.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности писало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.
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