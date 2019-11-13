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РИА Новости

Губернатор Венето заявил, что 80% Венеции оказалось под водой

14:06 13.11.2019
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© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Губернатор области Венето Лука Дзайа заявил, что 80% поверхности города оказалось под водой из-за затопления, сравнив наводнение с концом света.
Традиционно подверженная последствиям непогоды Венеция переживает период "высокой воды" в среднем каждые четыре года. Но обычно вода не поднимается выше 110 сантиметров, заливая около десяти процентов города.
"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80% города находятся под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб", — говорится в его заявлении.
Мэр итальянского города Луиджи Бруньяро в опубликованном в среду утром посте в соцсети написал, что Венеция оказалась "на коленях". На фотографии, где он вместе с патриархом Венеции Франческо Моральей осматривает затопленный собор, вода в нем доходит до колена.
"Необходима всеобщая поддержка, чтобы преодолеть эти дни, что подвергают нас серьезному испытанию", — написал Бруньяро.
Министерство культуры Италии уже отреагировало на затопление главного собора Венеции отправкой группы экспертов для установления ущерба. Ведомство также заявило о готовности удовлетворить прошлогодние запросы властей города на защиту и восстановление базилики.
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