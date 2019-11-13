Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
По информации телеканала, родители мальчика обратились с заявлением в полицию, проводится проверка.
"Да, это правда. Мы подали заявление в правоохранительные органы. Есть службы, которые этим занимаются, поэтому мы доверились профессионалам", — подтвердил Плющенко.
Ранее в СМИ появилась информация, что ребенку угрожала в соцсетях неизвестная женщина. Подробности случившегося пока не приводятся.
На страницу сына Плющенко в инстаграме подписаны более 300 тысяч человек.
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