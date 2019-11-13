Андреа Бочелли назвал "абсурдной" отмену концертов Пласидо Доминго

"Я все еще в шоке от того, что произошло с этим потрясающим артистом. Я этого не понимаю. Завтра какая-нибудь леди скажет, что Андреа Бочелли приставал к ней десять лет назад, и с этого момента никто не захочет со мной петь, а оперные дома перестанут меня приглашать. Это абсурд", - заявил певец.