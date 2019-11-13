Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Алеппо – восемь, Латакия – семь, Идлиб – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Идлиб – два, Хама – четыре, Алеппо – три", - говорится в сообщении.