Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Алеппо – восемь, Латакия – семь, Идлиб – семь. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Идлиб – два, Хама – четыре, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Сайда провинции Дераа. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.