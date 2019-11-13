В аэропорту Челябинска сообщили, когда добавят фамилию Курчатова на здание

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Специалисты в среду завершат монтаж букв присвоенного аэропорту Челябинска имени Игорь Курчатов, в настоящее время на здании аэровокзала смонтировано имя и частично - фамилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещена фотография нового терминала аэропорта Челябинска имени Игоря Курчатова, на котором смонтировано только имя – Игорь. Пользователи высказывают недоумение и шутят из-за отсутствия фамилии.

"В настоящее время на здании появилось не только имя, но и почти вся фамилия. Все работы по монтажу будут закончены к вечеру среды", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в ноябре на привокзальной площади нового терминала был установлен бюст Курчатова. По его данным, ожидается, что аэропорт после реконструкции будет официально открыт до конца ноября текущего года.

По данным пресс-службы аэропорта, залы вылетов внутренних и международных авиалиний в аэропорту ранее находились в одном здании, после реконструкции у внутренних авиалиний появится отдельное здание аэровокзала, а существующее здание будет полностью переоборудовано под международные рейсы. Оба здания в будущем планируют соединить. Новый терминал будет оснащен 4 телетрапами, чего ранее не было. Также после реконструкции в международном терминале увеличится число паспортных кабин на вылет и на прилет, а также стоек регистрации, расширятся залы ожидания.