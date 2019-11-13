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РИА Новости

В Польше задержали подозреваемых в подготовке терактов против мусульман

13:11 13.11.2019 (обновлено: 13:14 13.11.2019)
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Два человека, подозреваемых в подготовке терактов с использованием взрывчатки, задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), говорится в сообщении ведомства.
По данным ABW, задержанные "намеревались подготовить нападение с использованием оружия и взрывчатых веществ в отношении лиц исламского вероисповедания, проживающих в Польше".
Судя по собранным доказательствам, подозреваемые брали пример с "терактов, совершенным Андерсом Брейвиком в Норвегии и Брентоном Таррантом в Новой Зеландии".
В ходе обысков было изъято большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, отмечает ABW. Агенты также изъяли восемь флаконов с токсичным химическим веществом и 170 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ.
Отмечается, что задержанные ранее попадали в поле зрения спецслужб в рамках расследования планируемого нападения на парламент Польши.
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В 2015 году ученый-химик Брунон Квечень был осужден за подготовку теракта у здания польского сейма. Его приговорили к 19 годам тюрьмы, позже срок был сокращен до 13 лет. Квеченя арестовали 9 ноября 2012 года в Кракове, по версии следствия, ученый рассчитывал взорвать начиненный взрывчаткой фургон во время обсуждения бюджета, когда в сейм должны были прибыть президент и премьер-министр.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
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Джасинда АрдернАндерс БрейвикПольшаНовая ЗеландияНорвегияВ мире
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