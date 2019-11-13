В Польше задержали подозреваемых в подготовке терактов против мусульман

ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Два человека, подозреваемых в подготовке терактов с использованием взрывчатки, задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Два человека, подозреваемых в подготовке терактов с использованием взрывчатки, задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), говорится в сообщении ведомства.

По данным ABW, задержанные "намеревались подготовить нападение с использованием оружия и взрывчатых веществ в отношении лиц исламского вероисповедания, проживающих в Польше".

Судя по собранным доказательствам, подозреваемые брали пример с "терактов, совершенным Андерсом Брейвиком в Норвегии и Брентоном Таррантом в Новой Зеландии".

В ходе обысков было изъято большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, отмечает ABW. Агенты также изъяли восемь флаконов с токсичным химическим веществом и 170 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ.

Отмечается, что задержанные ранее попадали в поле зрения спецслужб в рамках расследования планируемого нападения на парламент Польши.

В 2015 году ученый-химик Брунон Квечень был осужден за подготовку теракта у здания польского сейма. Его приговорили к 19 годам тюрьмы, позже срок был сокращен до 13 лет. Квеченя арестовали 9 ноября 2012 года в Кракове, по версии следствия, ученый рассчитывал взорвать начиненный взрывчаткой фургон во время обсуждения бюджета, когда в сейм должны были прибыть президент и премьер-министр.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.