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РИА Новости

ГД приняла во II чтении проект о праве братьев и сестер ходить в одну школу

13:07 13.11.2019 (обновлено: 15:58 13.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы и детские сады, в которой уже учатся их братья и сестры.
Как заявлял ранее один из авторов проекта, глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников, сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах России.
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Парламентарий также отмечал, что в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации осуществляется с учетом проживания на той территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация. Но, подчеркнул Крашенинников, из-за ограниченного количества мест устроить ребенка в желаемую школу часто бывает проблематично.
В первом чтении законопроект приняли в июле этого года.

"(Во втором чтении в законопроекте) ничего не меняется. Почти все поправки принятые на одну тему - дополнить этот закон еще одной статьей, что не только чтобы в школу они ходили в одну, но и в детский сад, и в ясли, и в начальную школу", - сказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, выступая на заседании ГД.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на поддержку семей с детьми. "Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге, образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам", - сказал Володин журналистам.
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"Однако практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий. Например, как это случилось в Самарской области, где прокуратура посчитала, что в отсутствие единого федерального требования решение региона установить приоритет одних детей нарушает права других. Принятые сегодня во втором чтении поправки позволяют сделать право детей из одной семьи учиться вместе с братьями и сестрами правилом, общим для всех регионов", - сказал председатель ГД.
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Госдума РФТамара ПлетневаРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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