ГД приняла во II чтении проект о праве братьев и сестер ходить в одну школу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы и детские сады, в которой уже учатся их братья и сестры.

Как заявлял ранее один из авторов проекта, глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников, сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах России

Парламентарий также отмечал, что в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации осуществляется с учетом проживания на той территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация. Но, подчеркнул Крашенинников, из-за ограниченного количества мест устроить ребенка в желаемую школу часто бывает проблематично.

В первом чтении законопроект приняли в июле этого года.

"(Во втором чтении в законопроекте) ничего не меняется. Почти все поправки принятые на одну тему - дополнить этот закон еще одной статьей, что не только чтобы в школу они ходили в одну, но и в детский сад, и в ясли, и в начальную школу", - сказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, выступая на заседании ГД.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на поддержку семей с детьми. "Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге, образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам", - сказал Володин журналистам.