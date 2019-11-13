В Ростехе создали способ передачи секретных данных по общим сетям

Как пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, разработка позволяет расширить функционал существующей сетевой инфраструктуры, а не создавать отдельные линии для обмена секретной информацией. "Это дает возможность снизить расходы на создание защищенных сетей. Решение масштабируемо - количество абонентов сети может варьироваться в соответствии с пожеланиями заказчиков. Система уже была внедрена и используется в правительстве одного из регионов России", - сказал он.