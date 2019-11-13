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РИА Новости

В Ростехе создали способ передачи секретных данных по общим сетям

12:58 13.11.2019 (обновлено: 12:59 13.11.2019)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПомещение на автоматической телефонной станции (АТС).
Помещение на автоматической телефонной станции (АТС).
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Помещение на автоматической телефонной станции (АТС).. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования, сообщили в пресс-службе Ростеха.
"Разработка позволяет модернизировать существующие телефонные линии и IP-сети общего пользования для обеспечения передачи конфиденциальных данных. Помимо приема и передачи данных, разработка позволяет организовать закрытую телефонную связь и видеоконференцсвязь", - сказали в Ростехе.
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Появление подобной системы анонсировала еще в 2016 году "Объединенная приборостроительная корпорация", которая впоследствии была включена в состав "Росэлектроники". Тогда сообщалось, что разработка предназначена для организаций оборонно-промышленного комплекса России, а также Минпромторга, Минобороны и других силовых структур.
Как пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, разработка позволяет расширить функционал существующей сетевой инфраструктуры, а не создавать отдельные линии для обмена секретной информацией. "Это дает возможность снизить расходы на создание защищенных сетей. Решение масштабируемо - количество абонентов сети может варьироваться в соответствии с пожеланиями заказчиков. Система уже была внедрена и используется в правительстве одного из регионов России", - сказал он.
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Объединенная приборостроительная корпорацияРоссийская электроникаРостехРоссияТехнологии
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