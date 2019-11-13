СМИ: Эмир Катара призвал подданных к всеобщей молитве о дожде

Верующий во время праздничной молитвы в мечети "Сердце Чечни" имени А. Кадырова в Грозном

ДОХА, 13 ноя - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани призвал подданных совершить в четверг утром, 14 ноября, совместную молитву о ниспослании дождя, сообщает во вторник Катарское агентство новостей QNA.

Несмотря на выдаваемые с октября прогнозы погоды с обещаниями обильных осадков, полноценного дождя в эмирате не видели с апреля, лишь в последнюю неделю слабый дождь выпадал в отдельных регионах Катара. В минувшее воскресенье дождь в столице Дохе не продлился и пяти минут.

По информации агентства, эмир призвал устроить молитву во всех частях страны. Сам он тоже примет участие в ней вместе с другими верующими в одной из катарских мечетей.

Особая молитва мусульман о дожде называется по-арабски "истискаа", правители аравийских монархий нередко испытывают ее силу, когда осадков в засушливом регионе не бывает больше полугода. Катар является одним из самых засушливых мест на земле, где за год выпадает всего около 80 миллиметров осадков (например, в Москве осадков в среднем в 10 раз больше).