Следствие проверит, подстрекали ли подруги сестер Хачатурян к убийству

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку в отношении подруг сестер Хачатурян, которые могли подстрекать девушек к убийству своего отца, сообщила РИА Новости представитель потерпевшей стороны Юлия Нитченко.
Она уточнила, что приятельницы Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян выступают одними из главных свидетелей и дают показания о том, как погибший издевался над дочерьми.
"Именно они рассказывают о якобы насильственных действиях со стороны отца в отношении сестер. Однако позже выяснилось, что, например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Все это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила", — рассказала адвокат.
По ее словам, переписки сестер Хачатурян с подругами были удалены по их же просьбе уже после задержания. Таким образом, речь идет об уничтожении доказательств. Как отметила Нитченко, сейчас следователи занимаются восстановлением диалогов.
8 октября, 16:15Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян
Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали его же дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что отец на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас они полностью признают вину и раскаиваются. В июне Ангелине, Марии и Крестине предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.
Следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна в связи со смертью подозреваемого.
Ранее в СМИ появилась фотография, на которой Ангелина Хачатурян истекает кровью после избиения отцом. При этом в переписке с племянником пострадавшая отметила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".