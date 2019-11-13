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РИА Новости

Следствие проверит, подстрекали ли подруги сестер Хачатурян к убийству

12:47 13.11.2019 (обновлено: 15:13 13.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКрестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Крестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку в отношении подруг сестер Хачатурян, которые могли подстрекать девушек к убийству своего отца, сообщила РИА Новости представитель потерпевшей стороны Юлия Нитченко.
Она уточнила, что приятельницы Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян выступают одними из главных свидетелей и дают показания о том, как погибший издевался над дочерьми.

"Именно они рассказывают о якобы насильственных действиях со стороны отца в отношении сестер. Однако позже выяснилось, что, например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Все это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила", — рассказала адвокат.

По ее словам, переписки сестер Хачатурян с подругами были удалены по их же просьбе уже после задержания. Таким образом, речь идет об уничтожении доказательств. Как отметила Нитченко, сейчас следователи занимаются восстановлением диалогов.
Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
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Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали его же дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что отец на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас они полностью признают вину и раскаиваются. В июне Ангелине, Марии и Крестине предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.
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Следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна в связи со смертью подозреваемого.
Ранее в СМИ появилась фотография, на которой Ангелина Хачатурян истекает кровью после избиения отцом. При этом в переписке с племянником пострадавшая отметила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
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"Пусть дает". Что близкие отца сестер Хачатурян рассказали журналистам
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Мария ХачатурянКрестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеТатьяна МоскальковаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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