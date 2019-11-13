В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров

Делегация иностранных журналистов в составе 26 человек прибыла на полуостров во вторник. В нее вошли более 20 журналистов из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран. В среду они встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главой парламента региона Владимиром Константиновым.

"За 5 лет в РФ в Крым приехало порядка 170 тысяч людей (на постоянное жительство). Из них более 50 тысяч приехало из Украины. Уехало из Крыма на Украину 7 тысяч и 80 тысяч уехало в другие регионы России", - уточнил Константинов. Он добавил, что в текущем году Крым посетят не менее миллиона туристов из Украины.