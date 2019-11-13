В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали из Крыма на Украину, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Приезжают точно больше, чем уезжают. Здесь динамика очевидна. Многие граждане Украины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожает", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналистки из итальянской газеты "La Stampa" о том, много ли украинцев приезжают в Крым не только в качестве туристов, но и на постоянное проживание.
Делегация иностранных журналистов в составе 26 человек прибыла на полуостров во вторник. В нее вошли более 20 журналистов из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран. В среду они встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главой парламента региона Владимиром Константиновым.
"За 5 лет в РФ в Крым приехало порядка 170 тысяч людей (на постоянное жительство). Из них более 50 тысяч приехало из Украины. Уехало из Крыма на Украину 7 тысяч и 80 тысяч уехало в другие регионы России", - уточнил Константинов. Он добавил, что в текущем году Крым посетят не менее миллиона туристов из Украины.