Аксенов пообещал ящик шампанского за фото "найденных" в Крыму танков

"Если танк или автоматчиков найдут, сфотографируют на улице, (пусть) сразу приезжают сюда, выдаю ящик шампанского", - сказал Аксенов журналистам после встречи с зарубежными репортерами.

Делегация иностранных журналистов в составе 26 человек прибыла на полуостров. В делегацию вошли более 20 журналистов из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран. В среду репортеры смогли встретиться и задать свои вопросы Аксенову и главе парламента региона Владимиру Константинову.