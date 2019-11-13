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РИА Новости

Энциклопедию природы Москвы со шрифтом Брайля передали в школу для слепых

12:25 13.11.2019 (обновлено: 13:48 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Михеев Книга, набранная шрифтом Брайля
Книга, набранная шрифтом Брайля
© РИА Новости / Алексей Михеев
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Власти Москвы передали в ГБОУ "Школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых" энциклопедию природы Москвы "Белая книга" для слабовидящих, передает корреспондент РИА Новости.
"Белая книга" - издание о дикой природе столицы, набранное шрифтом Брайля. Она напечатана исключительно в белом цвете без использования лишних красителей.
"Сегодня 13 ноября важная дата – Международный день слепых... Я рад принять участие в таком важном деле, как экологическое просвещение детей с ограниченными возможностями, и передать 10 комплектов пособия вашей школе "Белая книга". Это первый экологический просветительский проект в технике Брайля, который знакомит младших школьников с дикой природой столицы. Дети смогут благодаря этому изданию узнать о животных и растениях из Красной книги Москвы", - сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Он также отметил, что материал книги подан в увлекательной форме – рассказах о приключениях маленькой девочки. По его мнению, это поможет детям приобрести базовые экологические знания, применимые в повседневной жизни.
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"Для нас это первая ласточка, первый опыт. Думаю, что мы в ближайшее время вас обеспечим всем необходимым для того, чтобы вы хорошо знали природу нашего московского региона и нашей столицы", - сказал Кульбачевский.
Он также отметил, что департамент поможет школе-интернату с выпуском и других учеников, например, по географии и ботанике. "Сейчас у нас состоялся контакт с руководством интерната, с его преподавателями. Мы уже четко понимаем, что останавливаться нет никакого смысла. Ребята попросили им сделать пособия по географии, по ботанике, по биологии, и кто как не специалисты нашего департамента могут помочь методистам, которые работают со слепыми, сделать эти методические материалы и их издать", - сказал Кульбачевский журналистам.
Он также отметил, что сама "Белая книга" будет и дальше распространяться по учебным учреждениям Москвы и других городов РФ, которые будут в ней нуждаться. "Эту книгу мы передадим в любом случае тем, кто в ней нуждается", - сказал глава департамента.
Школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых - единственное в Москве государственное образовательное учреждение, где дети обучаются на информационных материалах, изготовленных в технике Брайля.
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Антон КульбачевскийМоскваОбщество
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