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РИА Новости

Парламент Новой Зеландии принял законопроект, разрешающий эвтаназию

12:24 13.11.2019
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© AFP 2019 / Peter Parks Вид на Веллингтон с горы Виктория в Новой Зеландии
Вид на Веллингтон с горы Виктория в Новой Зеландии
© AFP 2019 / Peter Parks
Вид на Веллингтон с горы Виктория в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии принял законопроект, разрешающий эвтаназию, сообщает издание New Zealand Herald.
Жаркие дискуссии по поводу законопроекта длились два года. Парламентарии приняли проект в среду вечером во втором чтении, за проголосовали 70 человек, против - 50.
Согласно законопроекту, право добровольно лишить себя жизни относится только к тяжело больным людям, кому, в соответствии с диагнозом врачей, осталось жить менее шести месяцев.
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Теперь для вступления закона в силу необходимо народное согласие на референдуме, проведение которого запланировано на следующий год.
По данным исследования общественного мнения, проведенного в июле, 72% новозеландцев поддерживают возможность эвтаназии для неизлечимо больных людей.
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