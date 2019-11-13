МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии принял законопроект, разрешающий эвтаназию, сообщает издание New Zealand Herald.
Жаркие дискуссии по поводу законопроекта длились два года. Парламентарии приняли проект в среду вечером во втором чтении, за проголосовали 70 человек, против - 50.
Согласно законопроекту, право добровольно лишить себя жизни относится только к тяжело больным людям, кому, в соответствии с диагнозом врачей, осталось жить менее шести месяцев.
Теперь для вступления закона в силу необходимо народное согласие на референдуме, проведение которого запланировано на следующий год.
По данным исследования общественного мнения, проведенного в июле, 72% новозеландцев поддерживают возможность эвтаназии для неизлечимо больных людей.