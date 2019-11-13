Вид на Веллингтон с горы Виктория в Новой Зеландии. Архивное фото

Вид на Веллингтон с горы Виктория в Новой Зеландии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии принял законопроект, разрешающий эвтаназию, сообщает издание Парламент Новой Зеландии принял законопроект, разрешающий эвтаназию, сообщает издание New Zealand Herald.

Жаркие дискуссии по поводу законопроекта длились два года. Парламентарии приняли проект в среду вечером во втором чтении, за проголосовали 70 человек, против - 50.

Согласно законопроекту, право добровольно лишить себя жизни относится только к тяжело больным людям, кому, в соответствии с диагнозом врачей, осталось жить менее шести месяцев.

Теперь для вступления закона в силу необходимо народное согласие на референдуме, проведение которого запланировано на следующий год.