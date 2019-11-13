Наталья Поклонская раскритиковала попытки запретить аборты

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя.
"Женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это ее здоровье, это ее тело и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: "Все равно будешь идти и рожать", — сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По словам Поклонской, неправильно обвинять женщину в том, что она приняла не такое решение, какое хотелось бы окружающим.
"Все равно родишь, а там посмотрим", как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна. Один на один с проблемой своей", — резюмировала депутат.
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что у женщин, решающихся на прерывание беременности, нет совести.