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РИА Новости

Наталья Поклонская раскритиковала попытки запретить аборты

12:25 13.11.2019 (обновлено: 13:44 13.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя.
"Женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это ее здоровье, это ее тело и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: "Все равно будешь идти и рожать", — сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По словам Поклонской, неправильно обвинять женщину в том, что она приняла не такое решение, какое хотелось бы окружающим.

"Все равно родишь, а там посмотрим", как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна. Один на один с проблемой своей", — резюмировала депутат.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что у женщин, решающихся на прерывание беременности, нет совести.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
6 октября, 12:11Религия и мировоззрение
"Совести нет": протоиерей Смирнов раскритиковал женщин, делающих аборты
1292261863
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РоссияПротоиерей Димитрий СмирновНаталья ПоклонскаяОбщество
Популярные комментарии
Надо понимать , что аборт это убийство. Это не запрещать нужно, а донести до разума молодых девушек, и это будет главным стопором. Прежде чем спать с кем попало, подумает. Если человек смотри на жизнь через свой эгоизм и свои удовольствия , то конечно в таком случае можно и детей убивать во чреве и по головам прыгать, что бы достичь чего то в жизни. Только потом каждый даст ответ за свою жизнь перед Богом.
13 ноября, 13:03
ААлексий
60003018
Мужиков ненавидите, что ли?
13 ноября, 13:45
и.игорь .
15150003
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