Ученые назвали способ избежать слабоумия

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ученые из Научно-технического университета Норвегии пришли к выводу, что физическая активность способна снизить риск развития Ученые из Научно-технического университета Норвегии пришли к выводу, что физическая активность способна снизить риск развития деменции . Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

"Важно сказать, что никогда не поздно начать заниматься. Средний возраст участников в начале исследования — 60 лет. Улучшение кардиореспираторной выносливости связано с пониженным риском развития деменции. Те, кто не занимался физкультурой в 80-е годы, но начал спустя десять лет, отсрочили заболевание на два года", — рассказала ведущий автор исследования Атефе Тари.

При этом занятия с повышенной нагрузкой показали большую эффективность по сравнению с умеренными физическими упражнениями.