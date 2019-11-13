Эксперт оценил вероятность вывода американских войск из Сирии

"Что касается вопроса о том, что американцы в конце концов уйдут, здесь у меня все-таки есть сомнения. В новейшей истории мы не знаем случая, когда бы американцы уходили с территории, в которой они доминируют, и предоставляли народу право самому решать свою судьбу. За исключением Вьетнама, но из Вьетнама их, так скажем, выбросили. Ведь американцы опираются там и на своих так называемых союзников из различных исламистских группировок", - сказал Долгов на презентации доклада "Лагерь Эр-Рукбан: трагедия сирийцев в Американской зоне оккупации", подготовленный Фондом исследований проблем демократии на основе собранных в Сирии показаний беженцев из лагеря Рукбан.