В ЛНР заявили, что обнаружили ЗРК на позициях украинских силовиков

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них - запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.