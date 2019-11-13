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РИА Новости

В ЛНР заявили, что обнаружили ЗРК на позициях украинских силовиков

12:16 13.11.2019
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© РИА НовостиЗенитно-ракетный комплекс "Оса"
Зенитно-ракетный комплекс Оса
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетные комплексы "Оса" на позициях украинских силовиков в Донбассе, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"В районе населенного пункта Рубежное отмечается наличие четырех зенитных ракетных комплексов (9К33 "Оса"), принадлежащих 14 бригаде ВС Украины ", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, также выявлена бронетехника украинских силовиков у линии соприкосновения в подконтрольном Киеву населенном пункте Трехизбенка.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них - запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОса (зенитный ракетный комплекс)ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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