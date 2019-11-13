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РИА Новости

В Минфине обеспокоены утечками персональных данных из банков

12:15 13.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗамминистра финансов Алексей Моисеев
Замминистра финансов Алексей Моисеев
© РИА Новости / Нина Зотина
Замминистра финансов Алексей Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минфин РФ очень обеспокоен утечками персональных данных клиентов из банков, особенно с учетом перехода на сбор биометрических данных, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Комитет Госдумы по федеративному устройству со своей стороны предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение.
Банкоматы Сбербанка
7 ноября, 12:54
Глава Роскомнадзора прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка
"Меня беспокоят утечки, которые происходят, и особенно с учетом того, что мы сейчас начинаем собирать биометрические данные. А утечка биометрических данных - это катастрофа для человека, биометрические данные которого утекли... Но, как я понимаю, активно безопасностью этих данных занимается ФСБ... мы здесь их поддерживаем всячески", - сказал Моисеев журналистам в Госдуме.
По его словам, в случае усиления ответственности в этой сфере банки должны будут тратиться на защиту своих данных, которые они собирают.
Офис Альфа-Банка
5 ноября, 20:28
Эксперт назвал возможную причину утечки данных в Альфа-банке
Одним из самых резонансных случаев утечки баз данных за последнее время стал инцидент, о котором сообщил в октябре Сбербанк. Банку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.
Позднее, в начале ноября, в СМИ появились сообщения о продаже в сети данных держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов "Альфастрахования". В кредитной организации РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование. Страховщик также рассказал, что проверяет размещенную в сети информацию и принимает дополнительные меры безопасности.
Стенд Сбербанка России
3 октября, 13:21Сказано в эфире
Глава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.
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Алексей МоисеевСбербанк РоссииМинистерство финансов РФМоскваРоссияАльфа-банкЭкономика
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