В Минфине обеспокоены утечками персональных данных из банков

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минфин РФ очень обеспокоен утечками персональных данных клиентов из банков, особенно с учетом перехода на сбор биометрических данных, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Газета " Коммерсант " в среду сообщила, что законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Комитет Госдумы по федеративному устройству со своей стороны предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение.

"Меня беспокоят утечки, которые происходят, и особенно с учетом того, что мы сейчас начинаем собирать биометрические данные. А утечка биометрических данных - это катастрофа для человека, биометрические данные которого утекли... Но, как я понимаю, активно безопасностью этих данных занимается ФСБ... мы здесь их поддерживаем всячески", - сказал Моисеев журналистам в Госдуме.

По его словам, в случае усиления ответственности в этой сфере банки должны будут тратиться на защиту своих данных, которые они собирают.

Одним из самых резонансных случаев утечки баз данных за последнее время стал инцидент, о котором сообщил в октябре Сбербанк. Банку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.