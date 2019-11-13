Глава "Массандры" рассказала, подорожает ли сделанное в России вино

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Предпосылок для подорожания вин, произведенных из выращенного в России винограда, нет, считает глава государственного предприятия республики Крым "Массандра" Янина Павленко.
Новый проект закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" Госдума России рассмотрит в первом чтении 18 ноября, он может быть принят уже до конца года.
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"Ничего нового для производителей, которые делали вина из винограда, выращенного в России, не произойдет. Никаких новых требований этот закон не предъявляет. Напротив, с 1 января мы ожидаем снижения акцизной нагрузки на винодельческую продукцию в связи с введенными вычетами акцизов на виноград, выращенный на территории России и использованный на производство винодельческой продукции. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для повышения цен", - сказала Павленко.