Комитет Госдумы поддержал проект об определении ПСБ опорным банком для ОПК

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об определении Комитет Госдумы по обороне на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, сообщил первый зампред думского комитета Андрей Красов

"Комитет поддержал законопроект", - сообщил РИА Новости Красов по итогам заседания комитета.

Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК.

Кроме того, во исполнение поручений президента России правительство наделяется полномочиями по установлению объема денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках гособоронзаказа.

Законопроектом также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников гособоронзаказа в целях соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента.