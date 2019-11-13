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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект об определении ПСБ опорным банком для ОПК

12:04 13.11.2019 (обновлено: 12:05 13.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отделение "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, сообщил первый зампред думского комитета Андрей Красов.
"Комитет поддержал законопроект", - сообщил РИА Новости Красов по итогам заседания комитета.
Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК.
Кроме того, во исполнение поручений президента России правительство наделяется полномочиями по установлению объема денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках гособоронзаказа.
Законопроектом также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников гособоронзаказа в целях соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом. -0-
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