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РИА Новости

Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест

12:03 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пока не подавала апелляцию на решение Октябрьского районного суда об аресте на два месяца, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Подача обжалования находится в стадии согласования позиции с клиентом. Соколов признает вину и хочет самой жесткой меры. Защита определяется с дальнейшим планом действий", - заявил журналистам Почуев.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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Ранее сторона защиты Соколова сообщала о намерении обжаловать решение суда о двухмесячном аресте - до 8 января 2020 года историк должен находиться в СИЗО в Колпино.
После того, как суд постановил об аресте, Соколов был доставлен в изолятор временного содержания на улице Захарьевская, где его посетил председатель ОНК Петербурга Александр Холодов. В разговоре с правозащитником историк просил разрешения принести ему очки и несколько книг, а также интересовался о возможности смотреть телевизор в следственном изоляторе "Кресты-2", куда его должны перевести в пятницу.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая студентка и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетПроисшествия
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