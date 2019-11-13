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РИА Новости

В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ

11:53 13.11.2019 (обновлено: 14:42 13.11.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь и пожарные, Южная Корея
Скорая помощь и пожарные, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь и пожарные, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Взрыв произошел в лаборатории государственного Научного института обороны Республики Корея, в результате погиб один сотрудник, ещё пятеро получили травмы, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местную пожарную службу.
По текущей версии взрыв произошел во время обращения с топливом для ракетного двигателя на пропане. Топливо взорвалось при попытке измерить его текучесть после перевода из газообразной в гелеобразную форму. Представитель института заявил, что это был эксперимент с небольшим количеством горючего. Пожарные сейчас опрашивают сотрудников, пытаясь выяснить обстоятельства происшествия.
К месту взрыва прибыли более 30 единиц техники и 120 сотрудников экстренных служб, однако возгорание было потушено собственным пожарным расчётом института. Угрозы для ближайшей гражданской инфраструктуры не было. Пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь, им оказывается медицинская помощь.
Научный институт обороны (ADD) – подведомственная организация южнокорейского министерства обороны, ответственная за технические исследования, разработку и испытания передовых вооружений, оборудования и материалов для армейских нужд. Институт, расположенный в городе Тэджон в 130 км к юго-востоку от Сеула, занимается всеми видами оружия, от лёгкого стрелкового до танков, ракет и самолётов.
В апреле прошлого года во время экспериментов с боеприпасами в институте уже случался пожар, в результате которого часть сооружений пострадала. Жители близлежащих районов тогда услышали сильный хлопок и, увидев клубы дыма, вызвали экстренные службы. Инциденты со смертельным исходом в последнее время происходят и на расположенном неподалёку заводе корпорации Ханхва, где ведётся разработка управляемого оружия. За последние 9 месяцев в результате неосторожного обращения с ракетным топливом там погибли уже 8 человек.
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