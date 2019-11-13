В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ

СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Взрыв произошел в лаборатории государственного Научного института обороны Взрыв произошел в лаборатории государственного Научного института обороны Республики Корея , в результате погиб один сотрудник, ещё пятеро получили травмы, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местную пожарную службу.

По текущей версии взрыв произошел во время обращения с топливом для ракетного двигателя на пропане. Топливо взорвалось при попытке измерить его текучесть после перевода из газообразной в гелеобразную форму. Представитель института заявил, что это был эксперимент с небольшим количеством горючего. Пожарные сейчас опрашивают сотрудников, пытаясь выяснить обстоятельства происшествия.

오늘(13일) 오후 4시 20분쯤 대전시 유성구 국방과학연구소 실험실에서 폭발 사고가 발생했습니다. #KBS뉴스 #KBS https://t.co/k0bwqjL7Qf — KBS 뉴스 (@KBSnews) November 13, 2019

К месту взрыва прибыли более 30 единиц техники и 120 сотрудников экстренных служб, однако возгорание было потушено собственным пожарным расчётом института. Угрозы для ближайшей гражданской инфраструктуры не было. Пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь, им оказывается медицинская помощь.

오늘 오후 대전의 국방과학연구소에서 폭발 사고가 발생해 연구원 1명이 숨지고 4명이 다쳤습니다. pic.twitter.com/n7mScwr0vh — MBC News (MBC 뉴스) (@mbcnews) November 13, 2019

Научный институт обороны (ADD) – подведомственная организация южнокорейского министерства обороны, ответственная за технические исследования, разработку и испытания передовых вооружений, оборудования и материалов для армейских нужд. Институт, расположенный в городе Тэджон в 130 км к юго-востоку от Сеула, занимается всеми видами оружия, от лёгкого стрелкового до танков, ракет и самолётов.