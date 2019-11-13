В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека

РИМ, 13 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Два человека стали жертвами непогоды, обрушившейся на Два человека стали жертвами непогоды, обрушившейся на Венецию и соседние с ней острова, сообщили местные СМИ.

Первым из погибших стал 78-летний мужчина, житель острова Пеллестрина. Он скончался в результате удара током, пытаясь запустить электронасос в затопленном доме. Вторым стал также житель Пеллестрины, как передает новостной телеканал Sky TG24 , он скончался у себя дома.

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❎ALLE 12 FARÒ IL PUNTO IN DIRETTA FACEBOOK COL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE ANGELO BORRELLI E COL SINDACO DI VENEZIA LUIGI BRUGNARO ❎ pic.twitter.com/uzhGQbb4oL — Luca Zaia (@zaiapresidente) 13 ноября 2019 г.

Ранее городские власти сообщали, что уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории. Паводок выше 140 сантиметров заливает 90% города.

Нынешняя "высокая вода" привела к серьезному ущербу для города: в соцсетях распространяются снимки выброшенных на набережные речных трамваев вапоретто и лодок. Затоплен весь исторический центр: вода заполнила даже крипту базилики Сан-Марко. Закрыты школы, горожан просят не покидать дома. Наблюдаются перебои с телефонной связью.

Утром в среду городская транспортная сеть сообщает о постепенном восстановлении движении вапоретто из-за частично сошедшей воды. Коммунальные службы ликвидируют последствия подтоплений.

Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, город намерен объявить режим бедствия и обратиться к правительству за помощью. В приливе и ливнях он обвинил глобальное потепление.