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РИА Новости

В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека

11:53 13.11.2019 (обновлено: 12:15 13.11.2019)
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© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
РИМ, 13 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Два человека стали жертвами непогоды, обрушившейся на Венецию и соседние с ней острова, сообщили местные СМИ.
Первым из погибших стал 78-летний мужчина, житель острова Пеллестрина. Он скончался в результате удара током, пытаясь запустить электронасос в затопленном доме. Вторым стал также житель Пеллестрины, как передает новостной телеканал Sky TG24, он скончался у себя дома.
Ранее городские власти сообщали, что уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории. Паводок выше 140 сантиметров заливает 90% города.
Нынешняя "высокая вода" привела к серьезному ущербу для города: в соцсетях распространяются снимки выброшенных на набережные речных трамваев вапоретто и лодок. Затоплен весь исторический центр: вода заполнила даже крипту базилики Сан-Марко. Закрыты школы, горожан просят не покидать дома. Наблюдаются перебои с телефонной связью.
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Утром в среду городская транспортная сеть сообщает о постепенном восстановлении движении вапоретто из-за частично сошедшей воды. Коммунальные службы ликвидируют последствия подтоплений.
Как заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, город намерен объявить режим бедствия и обратиться к правительству за помощью. В приливе и ливнях он обвинил глобальное потепление.
Мэрия попросила жителей и местные предприятия задокументировать причиненный непогодой ущерб, чтобы затем попросить центральное правительство в Риме ввести режим чрезвычайной ситуации.
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