Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"

"Мы там находимся под санкциями, и для того, чтобы мы смогли начать с кем бы то ни было переговоры, сначала украинское правительство должно эти санкции снять. Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал он.