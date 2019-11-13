Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сбербанк сможет возобновить переговоры по продаже украинской "дочки" только после снятия с нее санкций украинского правительства, сообщил журналистам первый зампред правления крупнейшего российского банка Лев Хасис.
"Мы там находимся под санкциями, и для того, чтобы мы смогли начать с кем бы то ни было переговоры, сначала украинское правительство должно эти санкции снять. Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал он.
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