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РИА Новости

Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"

11:53 13.11.2019 (обновлено: 11:54 13.11.2019)
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© РИА НовостиОтделение Сбербанка в Киеве
Отделение Сбербанка в Киеве
© РИА Новости
Отделение Сбербанка в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сбербанк сможет возобновить переговоры по продаже украинской "дочки" только после снятия с нее санкций украинского правительства, сообщил журналистам первый зампред правления крупнейшего российского банка Лев Хасис.
"Мы там находимся под санкциями, и для того, чтобы мы смогли начать с кем бы то ни было переговоры, сначала украинское правительство должно эти санкции снять. Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - сказал он.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Ситуация с "дочками" российских банков на УкраинеЛев ХасисСбербанк РоссииУкраинаЭкономика
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