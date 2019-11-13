В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей

"На домашний телефон заявительнице позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что по ее счету произошла хакерская атака и ей необходимо сообщить остаток на счете. Она сообщила, что на ее счете остаток в размере 200 тысяч рублей", - рассказали в полиции.
На следующий день на тот же номер ей позвонил тот же человек и начал угрожать, требуя перевести ему деньги. После чего пришла очередь заключительной стадии аферы.
"Через некоторое время гражданке снова позвонили на городской телефон, мужчина представился как лейтенант и попросил перевести 200 тысяч рублей на указанный им счет, которые ей отдадут в этот же день, после чего заявительница перевела 200 тысяч рублей на указанный счет", - сообщили в главке.
Мошенники с украденными деньгами скрылись. Полиция возбудила дело по статье 159 УК РФ.