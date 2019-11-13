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РИА Новости

В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей

11:53 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Двести тысяч рублей выманили мошенники у пенсионерки 1942 года рождения в Москве, предварительно узнав, сколько денег у нее есть, рассказали в пресс-службе столичного главка полиции.
"На домашний телефон заявительнице позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что по ее счету произошла хакерская атака и ей необходимо сообщить остаток на счете. Она сообщила, что на ее счете остаток в размере 200 тысяч рублей", - рассказали в полиции.
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На следующий день на тот же номер ей позвонил тот же человек и начал угрожать, требуя перевести ему деньги. После чего пришла очередь заключительной стадии аферы.
"Через некоторое время гражданке снова позвонили на городской телефон, мужчина представился как лейтенант и попросил перевести 200 тысяч рублей на указанный им счет, которые ей отдадут в этот же день, после чего заявительница перевела 200 тысяч рублей на указанный счет", - сообщили в главке.
Мошенники с украденными деньгами скрылись. Полиция возбудила дело по статье 159 УК РФ.
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