В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей

"Через некоторое время гражданке снова позвонили на городской телефон, мужчина представился как лейтенант и попросил перевести 200 тысяч рублей на указанный им счет, которые ей отдадут в этот же день, после чего заявительница перевела 200 тысяч рублей на указанный счет", - сообщили в главке.