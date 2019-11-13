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РИА Новости

Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково

11:46 13.11.2019 (обновлено: 11:47 13.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края
СЕЛО САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с губернатором Алтайского края Виктором Томенко по проблеме женщины села Санниково, которая чуть было не бросилась к ногам, чтобы рассказать о своей проблеме и попросить помощи в решении проблемы с горячим водоснабжением.
Ранее в соцсетях получило распространение видео, где во время общения премьера с жителями села Санникова одна из жительниц едва не упала в ноги Медведеву, чтобы попросить о помощи с решением проблемы с горячей водой.
Многочисленные жители села ожидали премьера на улице. После совещания к главе правительства также подошел и губернатор Алтайского края Виктор Томенко - он отчитался о своем общении с местной жительницей, которая пожаловалась Медведеву на то, что в нескольких домах села отсутствует горячее водоснабжение.
"Говорим с губернатором по поводу вопроса, который возник у одной из жительниц вашего села", - сказал Медведев, обращаясь к окружившим его местным жителям.
Томенко рассказал главе правительства о том, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
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"Они за воду-то платят?" - поинтересовался Медведев, на что ему ответили, что за горячую воду проживающие в этих домах не платят.
"В любом случае, надо разобраться. Возьмите это на контроль, - распорядился премьер.
"Вода горячая у всех есть?" - обратился он уже к местным жителям
"У меня частный дом", - сказал один из мужчин в толпе.
"Вам проще, с другой стороны сложнее", - улыбнулся премьер.
Он поблагодарил жителей села.
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Привлечение кадров на село остается ключевой задачей, напомнил Медведев
"Спасибо, что приняли нас, мы тут говорили о развитии сельских территорий, поэтому поехали к вам, в Алтайский край... Проблем всегда хватает - вот и здесь, естественно. Женщина подошла, говорила про отсутствие воды. Но тем не менее, развитие будет. Говорили с вашим главой. Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку", - сказал Медведев.
Один из мужчин в толпе попросил разрешения задать главе правительства вопрос "по бизнесу". Он объяснил, что является предпринимателем и спросил, когда индивидуальным предпринимателям снизят ставки беззалогового кредитования в Сбербанке.
"У меня как раз был недавно руководитель Сбербанка. Об этом мы говорили. Конечно, вы сами понимаете, что это связано с ключевой ставкой, а ключевая ставка сильно снизилась, соответственно, это дает возможность снижать и обычные ставки коммерческого кредитования и не смотреть на те виды обеспечения, которые при кредитах используются. Они - коллеги из нашего банковского мира - говорят, что по мере снижения ставки они будут, естественно, и правила, касающиеся беззалогового кредитования, упрощать. Так что они это понимают. Постараюсь еще раз до них вашу позицию донести", - пообещал Медведев.
"Хотелось бы", - ответил мужчина.
"На самом деле они реально сейчас снижают ставки... Но 15 все равно очень много, это страшно много, потому что при такой ключевой ставке она должна быть существенно ниже", - ответил премьер-министр.
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Виктор ТоменкоДмитрий МедведевСбербанк РоссииАлтайский крайРоссияОбщество
Популярные комментарии
А что же в Тулун не заехал? Там не то что горячей воды нет-людям жить негде, все дома залитые водой теперь уже льдом покрылись! Лицемерию нет границ! "Развитие будет"-это что за ответ! Что делает Мутко, которому президент поручил решить вопросы людей после наводнения-сидит в Москве! Регионы должны сами эти проблемы, а Москва будет дальше асфальт на плитку менять!
13 ноября, 12:33
dd.rwk
6300001
Да это подставные люди задавали вопросы! Других туда не допустят! Типа так хорошо живут, одна проблема-нет горячей воды! А его ответ: развитие будет! Когда-после 2024г. Это же просто издевательство и насмешка
13 ноября, 12:36
dd.rwk
5700205
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