Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково

СЕЛО САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с губернатором Алтайского края Виктором Томенко по проблеме женщины села Санниково, которая чуть было не бросилась к ногам, чтобы рассказать о своей проблеме и попросить помощи в решении проблемы с горячим водоснабжением.

Ранее в соцсетях получило распространение видео, где во время общения премьера с жителями села Санникова одна из жительниц едва не упала в ноги Медведеву, чтобы попросить о помощи с решением проблемы с горячей водой.

Медведев после ситуации с женщиной, чуть не упавшей к нему в ноги перед совещанием, снова вышел к жителям сибирского села Санниково. "Проблем всегда хватает... Тем не менее, развитие будет", - пообещал всем премьер. pic.twitter.com/4F0FDBL2zi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 13, 2019

Многочисленные жители села ожидали премьера на улице. После совещания к главе правительства также подошел и губернатор Алтайского края Виктор Томенко - он отчитался о своем общении с местной жительницей, которая пожаловалась Медведеву на то, что в нескольких домах села отсутствует горячее водоснабжение.

"Говорим с губернатором по поводу вопроса, который возник у одной из жительниц вашего села", - сказал Медведев, обращаясь к окружившим его местным жителям.

Томенко рассказал главе правительства о том, что в три дома, которые находятся в поселке, с 2004 года горячая вода поступать перестала, вследствие чего жители вынуждены были установить водонагреватели.

"Они за воду-то платят?" - поинтересовался Медведев, на что ему ответили, что за горячую воду проживающие в этих домах не платят.

"В любом случае, надо разобраться. Возьмите это на контроль, - распорядился премьер.

"Вода горячая у всех есть?" - обратился он уже к местным жителям

"У меня частный дом", - сказал один из мужчин в толпе.

"Вам проще, с другой стороны сложнее", - улыбнулся премьер.

Он поблагодарил жителей села.

"Спасибо, что приняли нас, мы тут говорили о развитии сельских территорий, поэтому поехали к вам, в Алтайский край... Проблем всегда хватает - вот и здесь, естественно. Женщина подошла, говорила про отсутствие воды. Но тем не менее, развитие будет. Говорили с вашим главой. Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку", - сказал Медведев.

Один из мужчин в толпе попросил разрешения задать главе правительства вопрос "по бизнесу". Он объяснил, что является предпринимателем и спросил, когда индивидуальным предпринимателям снизят ставки беззалогового кредитования в Сбербанке.

"У меня как раз был недавно руководитель Сбербанка. Об этом мы говорили. Конечно, вы сами понимаете, что это связано с ключевой ставкой, а ключевая ставка сильно снизилась, соответственно, это дает возможность снижать и обычные ставки коммерческого кредитования и не смотреть на те виды обеспечения, которые при кредитах используются. Они - коллеги из нашего банковского мира - говорят, что по мере снижения ставки они будут, естественно, и правила, касающиеся беззалогового кредитования, упрощать. Так что они это понимают. Постараюсь еще раз до них вашу позицию донести", - пообещал Медведев.

"Хотелось бы", - ответил мужчина.