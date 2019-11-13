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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-13T18:32Z
https://ria.ru/20191113/1560877464.html
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РИА Новости

Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики

11:48 13.11.2019 (обновлено: 18:32 13.11.2019)
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© James Josephides (Swinburne Astronomy Productions)Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
© James Josephides (Swinburne Astronomy Productions)
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад. Открытие описано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Обладающая беспрецеденто высокой скоростью звезда S5-HVS1 была обнаружена Сергеем Копосовым из Университета Карнеги — Меллона (США) в рамках спектроскопической съемки Южного звездного потока (проект S5).
Открытие было сделано с помощью 3,9-метрового Англо-австралийского телескопа (AAT), расположенного в Новом Южном Уэльсе (Австралия), и подтверждено наблюдениями с космического телескопа Gaia Европейского космического агентства.
Сейчас звезда находится в созвездии Журавля, всего в 29 тысячах световых лет от Земли и движется в десять раз быстрее, чем большинство звезд Млечного Пути. Ее скорость почти вдвое превышает и скорость других известных на сегодняшний день сверхбыстрых звезд. Космические объекты этого класса были выявлены всего два десятилетия назад.
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"Скорость обнаруженной звезды настолько высока, что она неизбежно покинет Галактику и никогда не вернется", — приводятся в пресс-релизе Королевского астрономического общества слова Буберта Дугласа (Boubert Douglas) из Оксфордского университета, одного из авторов исследования.
Исходя из скорости звезды и ее траектории астрономы определили, что S5-HVS1 начала свое путешествие пять миллионов лет назад в центральной области Млечного Пути, где расположена крупная черная дыра с массой четыре миллиона солнечных единиц, известная как Стрелец A*.
"Это невероятно интересно! Мы давно подозревали, что черные дыры могут выталкивать звезды с огромными скоростями, однако никогда еще у нас не было на руках таких явных доказательств происхождения звезды из галактического центра", — отметил Сергей Копосов.
Сверхбыстрые звезды могут быть вытолкнуты черными дырами в соответствии с так называемым механизмом Хилса, предложенным астрономом Джеком Хилсом тридцать лет назад. Изначально звезда S5-HSV1 находилась в двойной системе со звездой-компаньоном, но затем система подошла слишком близко к черной дыре Стрелец А*, и звезда-компаньон была поглощена черной дырой, а S5-HVS1 — выброшена из центра Галактики с огромной скоростью.
"Это первая наглядная демонстрация механизма Хилса в действии", — говорит Ли Тинг (S Li Ting) из Принстонского университета, руководитель проекта S5.
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"Я так взволнован, что эта сверхбыстрая звезда была обнаружена в рамках проекта S5, — говорит Кайлер Куен (Kyler Kuehn) из Университета Маккуори (Австралия), один из авторов исследования и член Исполнительного комитета S5. — Хотя главная научная цель S5 — исследовать звездные потоки, мы использовали свободные мощности телескопа для обнаружения интересных объектов в пределах нашей галактики. И вот результат!"
Ученые намерены продолжить свои поиски.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентство
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